Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Weitere Sachbeschädigungen an Weidezäunen

Nackenheim (ots)

Wie im Dezember 2021 bereits berichtet wurde, kam es seit vergangenem Sommer in Nackenheim auf verschiedenen Weideflächen einer Schafs- und Ziegenherde zu Manipulationen und auch Beschädigungen an Weidezäunen. Bisher verliefen die Ermittlungen ins Leere. Die Manipulationen gehen allerdings weiter und die Herde befindet sich aktuell nahe der B9 (Gemarkung "Nagelwiese"), was bei Ausbrüchen ein hohes Gefahrenpotential darstellt.

Die Polizei Oppenheim bittet nochmals die Anwohner und Spaziergänger um erhöhte Achtsamkeit in diesem Bereich (westl. der B9 bis Angelweiher Nackenheim) und um Kontaktaufnahme, auch bei vermeintlich unbedeutenden Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell