Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kind mit Schlüssel verletzt

Oppenheim, Kaufland (ots)

Am Freitag Nachmittag, 14.01.22, gg. 14:30 Uhr befand sich die 18-jährige Oppenheimerin mit ihrer 18 Monate alten Tochter im Kaufland an der SB-Kasse. Während sie ihre Ware einscannte, saß ihre Tochter im Kinderwagen neben ihr. Eine ältere Frau beugte sich dann zu dem Kind, zog es zunächst am Finger und verletzte es dann mit einem Schlüssel an der Hand. Das Kind fing an zu weinen und als die Mutter die Frau ansprach, ging diese ohne etwas zu sagen weg und verließ den Markt. Das kleine Mädchen trug zwei leicht blutende Kratzer auf der Hand davon. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: ca. 160cm groß, breit gebaut, sie hat schwarze Haare und trug eine rosafarbene Winterjacke. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06133-9330

