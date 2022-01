Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Food-Truck

Oppenheim, Hafenstraße (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag, 14.-15.01.22, 20:00 - 12:00 Uhr dringen unbekannte Täter in einen dort abgestellten Food-Truck. Aus dem Truck werden diverse Lebensmittel und eine Pfanne entwendet. Der Schaden am Truck beläuft sich auf ca. 300,- Euro Auch hier bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben unter der Tel.-Nr. 06133-9330 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell