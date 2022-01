Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Briefkasten beschädigt

Bild-Infos

Download

Nierstein, Bildstockstraße (ots)

In der Bildstockstraße, in Höhe der Stadtverwaltung Nierstein, wurde in den frühen Morgenstunden des 15.01.22, zwischen 05:00 - 06:20 Uhr, ein öffentlicher Standbriefkasten aus der Verankerung gerissen. Weiterhin wurde ein Blumenkübel gegen die dortige Telefonzelle geworfen, die dabei nicht beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Tel.-Nr.: 06133-9330

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell