Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Weinverkaufsstand entwendet

Hillesheim (ots)

In der Zeit vom 11.01.22, 18:00 Uhr - 12.01.22, 11:00 Uhr wurde in Hillesheim ein fahrbarer Weinverkaufsstand im Wert von ca. 80.000,- Euro entwendet. Der voll ausgestattete Verkaufswagen war in der Dolgesheimer Straße, zwischen der L425 und dem Ortseingang Hillesheim, neben der Fahrbahn abgestellt und mittels Schloss an der Anhängevorrichtung gesichert. Der Weinstand ist beigefarben und an den Seiten sind jeweils Weintrauben und "Rheinhessen" aufgedruckt. Auf der Heckseite ist die Aufschrift "Weingut Jakobs" aufgebracht. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise zum Verbleib des Weinstandes oder zu Beobachtungen beim Abtransport, unter der Tel.-Nr.: 06133-9330

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell