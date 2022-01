Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Undenheim, Wörrstädter Straße (ots)

Am Dienstag Abend, 11.01.22 gegen 21:00 Uhr, musste ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Gau-Odernheim in der Wörrstädter Straße wegen eines entgegenkommenden Linienbusses, der in die Schulstraße abbiegen wollte, rangieren und stieß dabei gegen den Linienbus. Es entstand Sachschaden am Bus und am Pkw in Höhe von ca. 1500,- Euro. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 58-jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen und ein anschließender Alkoholtest ergab 0.9 Promille. Es wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

