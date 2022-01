Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletzter Person

Guntersblum, K40 (ots)

Am Montag, 10.01.22, gegen 18:20 Uhr, befährt der 19-jährige aus Gimbsheim mit seinem Pkw die K40 von Ludwigshöhe in Richtung Guntersblum. Vermutlich aus Unachtsamkeit kommt er ca. 60 Meter vor der Einmündung der Hauptstraße nach rechts in den Straßengraben, fährt diesen entlang, kreuzt dann den Einmündungsbereich K40/Hauptstraße und überfährt hierbei die dortige Verkehrsinsel. Im Anschluss daran überschlägt sich das Fahrzeug und kommt in der gegenüberliegenden Böschung auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer klagte über Schmerzen im Rückenbereich und wurde in eine Klinik verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

