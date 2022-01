Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Kind, Unfallflucht

Bodenheim,Kirchbergstraße (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, stand am Freitag, 07.01.22 gegen 12:00 Uhr eine 7-jährige aus Bodenheim mit zwei Freundinnen an der Ampelanlage Pfarrstraße/Kirchbergstraße. Die drei Mädchen waren auf dem Heimweg von der Schule. Während sie an der Ampelanlage auf Grün warten, befährt ein heller Pkw, vermutlich ein SUV, die Pfarrstraße und biegt nach links in die Kirchbergstraße ab. Beim Abbiegen schneidet der Pkw-Fahrer die Kurve und streift hierbei die 7 jährige, so dass sie an Kopf und Jacke berührt wird. An der Stirn und an der Jacke sah man deutliche Streifspuren. Das Mädchen klagte anschließend über Kopfschmerzen. Der Pkw fuhr einfach weiter die Kirchbergstraße entlang in Richtung Schule, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei Oppenheim bittet, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalles unter der Tel-Nr. 06133-9330 melden.

