Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in der Gaustraße 76

Selzen (ots)

Am Sonntag, dem 09.01.2022, um 04.37 Uhr wurde von einer Anwohnerin ein sehr lauter Schlag/Geräusch wahrgenommen und mitgeteilt, dass ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die eingetroffenen Polizeibeamte konnte festgestellt werden, dass ein 31-jähriger Mann aus Selzen in Verdacht steht, mit seinem Pkw die Gaustraße in Selzen, aus Richtung Köngernheim kommend, befahren zu haben und aufgrund regennasser Fahrbahn und Alkoholeinwirkung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand und Straßenlaterne geprallt zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab deutlich über 1 Promille. Nach Entnahme der erforderlichen Blutprobe durch einen Arzt wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht Zeugen unter der 06133-9330, die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell