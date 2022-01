Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Weinolsheimer Str. 26

Dalheim (ots)

Am Freitag, dem 07.01.2022, gegen 19 Uhr befuhr ein zurzeit unbekannter Kfz.-Fahrer von Weinolsheim kommend, die Weinolsheimer Straße in Dalheim in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei überfuhr er eine angelegte Fahrbahnverschwenkung auf Höhe der Hausnummer 26 und beschädigte ein Straßenschild (rot/weiß schraffiert). Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zurück blieb ein Schaden von ca. 200 Euro. Nach vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteilen könnte es sich bei dem verursachenden Kfz. um einen "VW-Bus", Typ T5 gehandelt haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell