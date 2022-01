Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bodenheim (ots)

Am Donnerstag, dem 06.01.2022, um 19 Uhr befuhr ein 54-jähriger Nackenheimer mit seinem Pkw die L 413, aus Richtung B 9 kommend, in Richtung Wormser Straße. In der Kurve (ca. 60 Meter von der Wormser Straße entfernt) kam ihm ein Pkw auf seiner Seite entgegen, so dass es einen Zusammenprall der Außenspiegel gab. Der Unfallverursacher entfernte sich direkt unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Fremdschaden von ca. 500 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell