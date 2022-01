Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Hahnheim, K35 (ots)

Am Neujahrstag, 01.01.22 gegen 14:30 Uhr, kommt es zwischen Zornheim und Hahnheim im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Die 21-jährige Dalheimerin befährt die K35 in Richtung Hahnheim. Im Kurvenbereich kommt ihr ein dunkler Kombi entgegen, der zu weit in der Mitte fährt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden weicht sie nach rechts aus und streift die Leitplanke. An ihrem Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Der dunkle Kombi fuhr in Richtung Zornheim weiter. Hinweise zu dem dunklen Fahrzeug nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Tel.-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell