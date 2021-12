Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Nierstein, Branddelikte

Oppenheim (ots)

Am heutigen Morgen, den 28.12.2021, musste die Feuerwehr Nierstein zu zwei Bränden ausrücken. Der erste Brand wurde um 05.07 Uhr in der Anna-Seghers-Straße, auf dem dortigen Spielplatz gemeldet. Es brannte eine Plastiktonne in einem Spielturm. Gegen 05.50 Uhr wurde ein zweiter Brand in Nierstein, in der Freyburger Allee, auf dem Gelände der Firma Horn gemeldet. Dort brannte ein Bauwagen nieder. Der geschätzte Schaden beläuft sich hier auf ca. 12.000,- Euro. In beiden Fällen geht die Polizei Oppenheim von vorsätzlich gelegten Bränden aus. Daher wird die Bevölkerung gebeten, Hinweise zu den Taten, bei der Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330, zu melden.

