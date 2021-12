Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nierstein, Bildstockstraße (ots)

Am Mittwoch, 15.12.21 gegen 09:15 Uhr, hatte die 61-jährige Niersteinerin ihr Fahrzeug im Bereich Bildstockstraße/Ernst-Ludwig-Straße im Bereich der dortigen Apotheke geparkt. Vermutlich streifte ein großer Lkw beim Rangieren im Kreuzungsbereich den Pkw und entfernte sich anschließend in Richtung Pestalozzistraße/B420. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330, entgegen.

