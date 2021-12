Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Insassen eines VW Polo

Oppenheim, Hafenstraße (ots)

Am Freitag, den 10.12.2021 gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo sowie einem VW Transporter in der Hafenstraße in Oppenheim. Der 49 jährige Fahrer des VW Polo befuhr mit drei weiteren Fahrzeuginsassen (darunter zwei Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren) die Hafenstraße in Fahrtrichtung Mainz. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens mit eingeschalteten Sondersignalen wurde durch den Fahrer des VW Polo eine Rettungsgasse gebildet. Der, hinter ihm in gleicher Richtung fahrende, Transporter erkannte die Situation zu spät und kollidierte in der Folge mit dem Pkw des 49 jährigen. Durch den Aufprall wurden die vier Fahrzeuginsassen des VW Polo leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 40 jährige Kurierfahrer des Transporters blieb unverletzt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Grund des Unfallgeschehens entstanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

