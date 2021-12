Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Dolgesheim (ots)

Am Freitag, den 10.12.2021 gegen 09:45 Uhr , kam es auf der L425 bei Dolgesheim zu einem Verkehrsunfall infolge dessen sich die 37 jährige Fahrerin eines Ford Fiestas leicht verletzte. Diese befuhr die L 425 nach Norden aus Richtung Hillesheim kommend in Fahrtrichtung Weinolsheim. Zwischen den beiden Ortszufahrten Dolgesheim querte ein Tier, vermutlich ein Reh, von links nach rechts die Fahrbahn. Die Pkw Fahrerin versuchte auszuweichen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben zum Liegen. Die Pkw Fahrerin konnte sich eigenständig über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreien. Hierbei verletzte sie sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 37 Jährige alkoholisiert war. Infolgedessen wurde ein Strafverfahrens eingeleitet, der Fahrerin eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

