Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Oppenheim (ots)

Am 02.12.2021, zwischen 16 und 16.30 Uhr parkte eine 72-jährige Guntersblumerin ihren braun lackierten PKW, Renault Megane auf dem SBK-Parkplatz in Oppenheim, Sant`Ambrogio-Ring. Der zurzeit unbekannter Fahrer eines anderen Pkw touchierte den Renault vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten vorderen Stoßstangenecke und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Es konnte weißer Lackaufrieb des Verursachers festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell