Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an geparktem Pkw in der Berliner Straße

Dienheim (ots)

In der Nacht von 03. auf 04.12.2021 wurde von derzeit unbekannten Tätern gegen die Außenspiegel geparkter Pkw geschlagen und getreten. Mehrere Spiegel wurden hierdurch verdreht, aber glücklicherweise nicht beschädigt. Sie konnten wieder in ihre ursprüngliche Form bzw. Ausrichtung gebracht werden. Lediglich der linke Außenspiegel an einem roten Opel Corsa wurde abgetreten bzw. hing nur noch an einem Kabel. Hierbei entstand dem 65-jährigen Halter aus Dienheim ein Schaden von ca. 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell