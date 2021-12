Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Mommenheim (ots)

Ein 62-jähriger Mommenheimer Hauseigentümer meldete am Freitag, dem 03.12.2021, dass ein mutmaßlich grüner LKW mit Anhänger gegen 14.35 Uhr einen Schaden verursacht hat. Der Fahrer sei aus der Sankt Nazariusstraße nach links in die Gaustraße abgebogen und habe dabei mit einem unbekannten Fahrzeugteil die Regenrinne (Höhe ca. 3,7m) des Eckhauses in der Gaustraße in Mommenheim touchiert. Ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Verursacher vom Unfallort.

Die Polizei in Oppenheim sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben unter der 06133-9330 machen können.

