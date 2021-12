Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Undenheim (ots)

Am Donnerstag, dem 02.12.2021, zwischen 13 und 18 Uhr, parkte eine 56 Jahre alte Undenheimerin ihren Firmen-Pkw Opel Sportstourer am rechten Fahrbahnrand, unmittelbar vor dem Anwesen Pommermühlweg 11, in Fahrtrichtung Sackgasse. Ein zurzeit unbekannter Pkw-Fahrer streifte, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, den bereits genannten geparkten Pkw und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugfront leicht (500 Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei in Oppenheim (06133-9330) sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

