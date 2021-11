Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an einem Kiosk

Nierstein, Bahnhof (ots)

Die Betreiberin eines Kiosks am Niersteiner Bahnhof meldet eine Sachbeschädigung an ihrem Kiosk. Zum einen wurde eine Pflanze aus einem Kübel gerissen und auf den Asphalt geworfen, zum anderen wurde eine Kunststofffensterbank aus der Verankerung gerissen. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 27.11.21, 18.30 Uhr auf Sonntag, 28.11.21, 08.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, unter der 06133-9330.

