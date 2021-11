Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Frau und zwei leichtverletzten Männern

Nierstein-Schwabsburg (ots)

Am Samstag, dem 27.11.2021, um 14.13 Uhr befuhr ein 48-jähriger Oppenheimer mit seinem Pkw die K 38, von Nierstein-Schwabsburg kommend, in Richtung Mommenheim. Vor einer langgezogenen Rechtskurve überholte er einen vorausfahrenden Pkw (26-jährige Frau aus Mommenheim). Im Anschluss, noch auf der linken Fahrspur befindlich, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleintransporter der 57-jährigen Fahrerin aus Hamburg (zum Wohnmobil umgebaut, "Sprinter-Klasse"). Hierbei wurde die Frau schwer- und lebensbedrohlich verletzt, ihr beifahrender 57-jähriger Ehemann und der mitfahrende Hund leicht verletzt (Personen kamen mittels RTW in die Uni-Kliniken Mainz, der Hund von einem Ersthelfer zu einer Mainzer Tierärztin). Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und mittels RTW ins Klinikum Worms verbracht. Hinweise auf Alkohol- und/oder Drogen-bzw. Medikamenteneinfluss ergaben sich nicht. Durch die Bereitschafts-Staatsanwältin wurde die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion, sowie die Sicherstellung der beiden unfallbeschädigten Kfz. angeordnet. Der zuvor überholte Pkw wurde nicht beschädigt. Vollsperrung der K 38 im Bereich der Unfallstelle, Ableitung des Verkehrs aus Ri. Mommenheim über einen landwirtschaftlichen Weg bzw. innerstädtisch in Schwabsburg von 14.13 Uhr bis 17.30 Uhr. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000 Euro (jeweils Totalschaden).

