Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht, parkendes Fahrzeug gestreift.

Guntersblum, Alsheimer Straße (ots)

Am 25.11.21, zwischen 19.00 und 21.30 Uhr, parkte ein 35-jähriger Alsheimer seinen PKW Dacia Logan in Guntersblum, Alsheimer Straße, Höhe Anwesen 76, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in dieser Zeit die Alsheimer Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Alsheim. Hierbei streifte er im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen Ford Focus oder Ford Mondeo handelt. Am geparkten Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der 06133-9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell