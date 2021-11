Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Plakataktion Guntersblum

Guntersblum, Ortslage (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 25.11.21 teilt die Polizei Oppenheim mit, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24.-25.11.21, erneut 7 Plakate in der Ortslage Guntersblum angebracht wurden. Erneut bitten wir um Mitteilung von Zeugenwahrnehmungen an die sachbearbeitende Dienststelle (PI Oppenheim Tel. 06133 933100, pioppenheim@polizei.rlp.de)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell