Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Aggressiver Rollerfahrer schlägt Spaziergänger

Nierstein, Kleine Fischergasse (ots)

Der 58-jährige Anzeigenerstatter ging am 22.11.21 gegen 16.00 Uhr mit seinem Hund in der Kleinen Fischergasse in Nierstein spazieren, als ein Motorrollerfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Parkplatz zwischen Post und Raiffeisen fuhr. Da der Rollerfahrer hierbei fast den Hund getroffen hatte, sprach der Anzeigenerstatter den Fahrer des Rollers auf seine Fahrweise an. Sofort schlug der Rollerfahrer mit seinem Helm auf den Oberarm des Anzeigenerstatters ein. Dieser ging aufgrund der Wucht des Schlages zu Boden. Aufgrund des Sturzes musste zur Behandlung der Verletzungen ein Rettungswagen gerufen werden. Der Rollerfahrer flüchtete umgehend und zog über das blaue Versicherungskennzeichen eine medizinische Maske, so dass lediglich die Zahlen 694 abgelesen werden konnten. Der Rollerfahrer (männlich) wird auf ca. 18-25 Jahre geschätzt, kräftige Erscheinung, kurze braune Haare und mit dunkelgrünem Parker und Hose bekleidet. Der Helm war schwarz/rot. Auf dem roten Motorroller befand sich die schwarze Aufschrift "Pista" und "Racing". Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Rollerfahrer nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel.: 06133-9330 entgegen.

