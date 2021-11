Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Graffiti

Guntersblum (ots)

In den Abendstunden des 19.11.2021 wurde ein PKW in der Römerstraße in Guntersblum durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten drei weitere Fahrzeuge, eine Hauswand, eine Mauer, sowie ein Stromverteilerkasten festgestellt werden, die ebenfalls besprüht wurden. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

