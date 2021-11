Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots)

Ein 29 jähriger Niersteiner parkte sein Fahrzeug zwischen dem 18.11.2021, 19:00 Uhr, und dem 19.11.2021, 10:30 Uhr, in der Großen Fischergasse in Nierstein. Der Verursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell