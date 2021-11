Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Graffiti in Lörzweiler

Lörzweiler (ots)

Am 20.11.21, zwischen 21:00 Uhr 22:00 Uhr, wurden in der Königstuhlstraße in Lörzweiler eine Hauswand, sowie ein Verkehrsschild durch bisher unbekannte Täter besprüht. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell