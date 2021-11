Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Katalysator von PKW abgeflext und entwendet

Bodenheim (ots)

In der Nacht vom 19.11.2021 auf den 20.11.21 hatte ein 42 jähriger Niersteiner sein Fahrzeug in Bodenheim, in der Langen Ruthe, in Höhe des Zentrallagers eines Möbeldiscounters abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Katalysator des Fahrzeuges abgelext und entwendet Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

