Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrbahnmarkierungsarbeiten

Nierstein (ots)

Am Donnerstag, den 18.11.21 und ggfs. am Freitag, 19.11.21 finden in Nierstein, Wörrstädter Straße, Einmündung zur B 9 Fahrbahnmarkierungsarbeiten statt. Hierfür wird auf der B 9 eine einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung, in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr, installiert. Es wird zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, die aber aufgrund der Bauabläufe unvermeidbar sind.

