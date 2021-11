Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hillesheim (ots)

Am Samstag, dem 13.11.2021, gegen 07:15 Uhr kam es in der Brunnenstraße in Hillesheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei befuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in mit einem Pkw die Brunnenstraße, bei der es sich um eine Sackgasse handelt. Das Fahrzeug wurde gewendet und stieß anschließend mehrfach gegen eine Hauswand, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw gegen die Wand des auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Hauses gesteuert, an der nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden entstanden ist. Danach setzte der/die Unbekannte die Fahrt fort und flüchtete in Richtung Ortskern. Durch Anwohner konnte das Geschehen teilweise beobachtet werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV, wahrscheinlich des Herstellers "Hyundai", mit Mainzer Zulassung ("MZ"). Dieser dürfte durch die Kollisionen nicht unerhebliche Beschädigungen aufweisen. Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder ein beschädigtes Fahrzeug wahrnimmt, das auf die Beschreibung zutrifft, wird dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133-9330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell