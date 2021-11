Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Nierstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.11.2021 wurde ein Pkw in der Wörrstädter Straße in Nierstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die desorientierte 35-jährige Fahrerin deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht mehr fahrtüchtig war. Bei einer Durchsuchung konnten zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Daher wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

