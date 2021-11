Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am 10.11.21 befährt ein 65-Jähriger Oppenheimer gegen 09.30 Uhr in Oppenheim die Straße In den Weingärten in Richtung Im Grohfuß. Höhe der Einmündung Im Viehweg kommt es in einer Verengung zu einem Kontakt mit dem Begegnungsverkehr. Der Unfallgegner fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug des Oppenheimers entsteht ein Sachschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 600 Euro. Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen PKW, vermutlich SUV. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel.: 06133-9330 entgegen.

