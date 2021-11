Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer eines Krankenfahrstuhls

Undenheim (ots)

Am Samstag, den 06.11.2021 gegen 10:30 Uhr, kam es in Undenheim zu einem Verkehrsunfall durch einen Fahrer eines Krankenfahrstuhls. Beim Befahren der abschüssigen Gundelandstraße wickelte sich die Abdeckplane des Frontkorbes um die Vorderachse des Krankenfahrstuhls und blockierte das Rad, weshalb der 83jährige Fahrer zu Fall kam. Hierbei verletzte dieser sich leicht und musste vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen des Unfallhergangs wurde weiterhin ein geparktes Fahrzeug touchiert. An diesem entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell