Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht an der Kreuzung Rheinstr./Langgasse/Marktplatz/Karolingerstraße

Nierstein (ots)

Am 30.10.2021, um 16.11 Uhr befuhr ein 30-jähriger Wiesbadener mit seinem Pkw, 1er BMW, die Rheinstraße, aus Richtung Mainzer Straße kommend, in Fahrtrichtung des Marktplatzes. Der zurzeit unbekannter Fahrer eines anderen Pkw befuhr zeitgleich die Langgasse in Fahrtrichtung der Karolingerstraße. Im Kreuzungsbereich missachtet der noch Unbekannte den vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Wiesbadener und kollidiert mit diesem (Vorfahrtsregelung rechts vor links). Nach einem kurzen Blickkontakt beider Fahrer habe man sich mit Gesten darauf verständigt, die Straße zu räumen und am Fahrbahnrand über den Unfallhergang zu sprechen. Als der Wiesbadener schließlich den Kreuzungsbereich in Richtung des Marktplatzes verließ, um an den Fahrbahnrand zu fahren, entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Fahrtrichtung der Karolingerstraße, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen (Fremdschaden von ca. 2000 Euro).

Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen hellblauen Fiat Panda gehandelt. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite der Frontstoßstange beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell