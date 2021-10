Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Wörrstädter Str. 3

Nierstein (ots)

Ein 31-jähriger Niersteiner hatte seinen Pkw, BMW 318D, schwarze Lackierung, an o.g. Ort zum Parken abgestellt. Am 30.10.2021, gegen 06 Uhr stieß ein bislang unbekannter Motorroller-Fahrer gegen die linke Front des Pkw und stürzte dabei. Er stand wieder auf, richtete den Roller und entfernte sich in Richtung B 420, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Laut einem Zeugen soll der Fahrer*in einen auffälligen Schutzhelm getragen haben: schwarzer Helm mit blau-weiß-roten Streifen "wie die Flagge von England".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Roller oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 zu melden.

