Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gefährliche Körperverletzung und separater Widerstand mit zwei leichtverletzten Polizeibeamten

Bodenheim (ots)

Am Freitag, dem 29.10.2021, gg. 19 Uhr rief ein 12-Jähriger Junge über den Notruf an, dass sein Vater seine Mutter geschlagen habe. Die eingesetzte Streife kann den Beschuldigten, einen 37-jährigen Syrer , sowie den Anrufer und die 35-jährige Geschädigte im Treppenflur ihrer Wohnung in Bodenheim antreffen. Der Mann war alkoholisiert und aggressiv. Er folgte nicht den Anweisungen der Polizeibeamten, bespuckte sie und leistet heftigen Widerstand, bei dem beide Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Zur Überwindung des Widerstandes musste der Taser in Kontaktmodus eingesetzt werden. Im Anschluss erfolgte die Ingewahrsamnahme bis zur Ausnüchterung zum Morgen des nächsten Tages, um weitere Straftaten zu verhindern. Eine separate Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet, da der Mann seiner Frau u.a. einen Stuhl gegen den Kopf geworfen hatte und sie dadurch leicht verletzt wurde.

