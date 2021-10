Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und berauschende Mittel im Straßenverkehr

Oppenheim (ots)

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Daher wurden in der Nacht vom 29.10.2021 auf den 30.10.2021 durch die PI Oppenheim schwerpunktmäßige Kontrollen mit Zielrichtung Alkohol und berauschende Mittel im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei wurden Fahrzeuge nicht nur im Rahmen der Streifenfahrt kontrolliert, zeitweise wurde auch eine Kontrollstelle in der Mainzer Straße in Nierstein eingerichtet. Durch die Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 15 Fahrzeuge kontrolliert werden. Drei der kontrollierten Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, zwei von ihnen führten zudem Betäubungsmittel mit, wovon ein 35 jähriger darüber hinaus ein Einhandmesser bei sich hatte. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf die drei Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, sowie ein Fahrverbot zu. Zudem wurden Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell