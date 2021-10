Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit schwer verletzter Person

Harxheim, L425 (ots)

Am Mittwoche Abend, 27.10.21 gegen 19:00 Uhr befährt der 30-jährige aus Friesenheim die L425 von Mommenheim in Richtung Harxheim. Ein 68-jähriger Zornheimer befährt mit seinem Traktor und Anhänger einen rechts befindlichen Wirtschaftsweg und biegt dann auf die L425 ein in Richtung Mommenheim. Der Pkw kollidiert dann frontal mit dem Rad des Anhängers und wird im Frontbereich stark eingedrückt. Dadurch wird der Fahrer eingeklemmt und muss von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer trägt schwere Verletzungen davon und wird in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der Traktorfahrer bleibt unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500,- Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahmen ist die L425 voll gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell