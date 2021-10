Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Harxheim, Bahnhofstraße (ots)

Eine 48-jährige aus Gau-Bischofsheim parkt ihr Fahrzeug vom 23.-25.10.21 in der Bahnhofsttraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mommenheim. Als sie am Montag Morgen zu ihrem Fahrzeug kommt, stellt sie fest, dass sich in der Fahrertür eine Delle befindet. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Hergang und Verursacher unter der Tel-Nr.: 06133-9330.

