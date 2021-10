Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Auto beschädigt

Nierstein, Spiegelbergstraße (ots)

Bereits in der Nacht vom 18.-19.10.21 wurde in der Spiegelbergstraße ein Fahrzeug beschädigt. Der Täter schlug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf die Motorhaube ein und hinterließ dort kleine Eindellungen. Der Pkw stand auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 200,- Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Hergang machen könne, melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330

