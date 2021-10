Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Pkw

Bodenheim (ots)

Am Freitag, den 22.10.2021, befuhr die 78-jährige Nackenheimerin gegen 17:10 Uhr die Straße Lange Ruthe in Bodenheim mit ihrem Pedelec. Sie fuhr in Richtung der Straße Am Kuemmerling und wollte im weiteren Straßenverlauf nach links in die Straße Am Mühlbach abbiegen. In gleicher Richtung, jedoch hinter der Pedelec-Fahrerin, befährt diese Straße eine 20-jährige Bodenheimerin mit ihrem Pkw. Die Pkw-Fahrerin setzt zum Überholen des Pedelecs an, als sich dessen Fahrerin entschließt nach links abzubiegen. Hierbei berührt sie den Pkw, kommt dadurch ins Straucheln und zu Fall. Zur Abklärung der entstandenen Verletzungen und entsprechender Versorgung wird sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu den Verletzungen gibt es derzeit keine weiteren Hinweise. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

