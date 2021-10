Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gartenhäuschen aufgebrochen

Oppenheim, Ortsbereich (ots)

Bereits in der Nacht vom 16. / 17.10.21 kam es im Bereich Im Grohfuß, Hasenbrunnengasse, Werderstr. und Steinweg zu mehreren Aufbrüchen von Gartentüren und Gartenhäuschen. Die Hütten wurden teilweise durchwühlt. An einem Anwesen wurde eine Außen-/Klingelkamera beschädigt und ein E-Bike im Wert von ca. 3.800,- Euro wurde entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern oder Auffälligkeiten in der Nacht nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel.-Nr. 06133-9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell