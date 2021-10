Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: "Verkehrssituation rund um die Baustelle kritisch im Blick"

Undenheim, B420 (ots)

Wie den Medien vielfach zu entnehmen war, ist die B 420 ab der Ortseinfahrt Undenheim West bis über die Einfahrt L 432 nach Hahnheim für mehrere Wochen gesperrt.

Die Polizei hat vermehrt festgestellt, dass Verkehrsteilnehmer zur Umfahrung der Baustelle nicht der vom LBM (Landesbetrieb Mobilität) vorgegebenen Umleitung über die A 60, A 63, A 61 nach Worms und Mainz und die B 9 folgen. Ebenso werden nicht die umliegenden öffentlichen Straßen über Gabsheim und Bechtolsheim genutzt, sondern widerrechtlich Feld- und Wirtschaftswege, sowie Radwege durch den Kraftfahrzeugverkehr befahren, was zu Unmut bei den Anwohnern und teils gefährlichen Situationen für Radfahrer und Fußgänger geführt hat.

In einer ersten Kontrolle nach Fertigstellung der Sperrbeschilderung durch Personal der Bereitschaftspolizei zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Oppenheim wurden am 20.10.2021 zwischen 13:30 und 18:30 h im Bereich des Baustellenendes in Richtung Wörrstadt 67 Fahrzeugführer kontrolliert. Dabei wurden 29 Verkehrsteilnehmer wegen widerrechtlichem Befahren der gesperrten Strecken gebührenpflichtig verwarnt. Daneben fielen Fahrzeuge mit technischen Mängeln wie defekten Beleuchtungseinrichtungen, abgelaufenen TÜV-Prüfplaketten oder nicht angelegtem Sicherheitsgurt auf. Auch sie wurden mit einem Verwarngeld belegt, in einem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Bei einem Fahrer stellte sich nach kurzer Zeit, in der er den angeblich zu Hause vergessenen Führerschein nicht vorlegen konnte heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Fahrerlaubnisverordnung eingeleitet.

Da die Akzeptanz der Sperren bei den Verkehrsteilnehmern auffallend gering ist, wird die Polizei die Einhaltung der Sperrungen engmaschig und intensiv kontrollieren und Verstöße ahnden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell