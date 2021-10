Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Häuser mit Eiern beworfen

Bodenheim, Am Guckenberg/Mainzer Str./Bahnhofstr./Kirchbergstr. (ots)

Im Zeitraum vom 11.10. - 13.10.21 wurden mehrerer Anwesen mit rohen Eiern beworfen, welchen nur schwer von den Häuserfassaden entfernt werden können. Der Zeitraum in dem die Eier geworfen wurden kann auf den 11.-12.10.21 von 20:00 - 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Beim zweiten Mal wurden die Eier am 13.10.21 zwischen 18:00 - 19:00 Uhr im Bereich Am Guckenberg, Mainzer Str. und Bahnhofstraße gegen die Häuserwände geworfen. Hierbei wurden vermutlich Jugendliche oder Kinder beobachtet, die dann aber wegrannten. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

