Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Bodenheim, Wormser Str. (ots)

Am Sonntag, 10.10.21 gegen 20:00 Uhr, befährt der Unfallverursacher die Wormser Straße aus Richtung Laubenheimer Straße. An der Einmündung der Rheinstraße kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt gegen einen Metallpfosten, der aus dem Fundament gerissen wird. An der Unfallstelle bleiben Fahrzeugteile zurück, die auf ein bräunliches Fahrzeug schließen lassen. Der Schaden an dem Pfosten wird auf c. 800,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

