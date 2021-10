Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Oppenheim (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 10.10., gegen 00:20 Uhr fiel einem aufmerksamen Fußgänger in der Straße "Am Gutleuthaus" in Oppenheim eine Gruppe von vier Männern auf, als diese einen vor dem Haus abgestellten Roller genommen und weggeschoben haben. Der Zeuge verständigte den Eigentümer und beide verfolgten die Männer zu Fuß in Richtung Wormser Straße. Am Ortsrand ließen die Personen den Roller zurück und konnten unerkannt in den angrenzenden Wingert flüchten. Anschließende Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Durch die Täter wurde augenscheinlich versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Männer trugen schwarze Kleidung, zwei von ihnen hatten einen Rucksack aufgesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 in Verbindung zu setzen.

