Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum vom 08.10. (Fr), 22 Uhr - 09.10. (Sa), 15 Uhr, kam es im Kautzbrunnenweg in Oppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Hierbei wurde ein weißer Mitsubishi Lancer, der an der Straße abgestellt war, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

