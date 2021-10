Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Guntersblum, Kurzer Flurweg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes im kurzen Flurweg in Guntersblum, kam es am Donnerstag, 07.10.2021 gegen 15:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen die Heckstoßstange eines geparkten PKWs. Die unfallverursachende Person entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der TelelfonNr.: 06133-9330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell