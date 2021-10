Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Sekundenschlaf

Nierstein (ots)

Eine 28 jährige Peugeot Fahrerin aus Oppenheim befährt, am 03.10.2021 gegen 02:50 Uhr, die Bundesstraße 9 aus Richtung Mainz kommend in Fahrtrichtung Oppenheim. In der Rheinallee in Nierstein fällt sie in einen Sekundenschlaf, quert die Gegenfahrbahn und stößt auf dem Grünstreifen gegen einen steinernen Blumenkübel. Am Fahrzeug entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Da die Fahrerin alkoholisiert ist, wird ihr eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Die 28 jährige klagt in Folge des Unfalls über Kopfschmerzen. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

